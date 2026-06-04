Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в парке Новосибирска

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уже организовали процессуальную проверку. Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину возбудить уголовное дело. Также Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах, которые установят во время первых следственных действий. После завершения расследования ему должны сообщить и о результатах уголовного дела.