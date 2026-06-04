Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в парке Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о массовом отравлении детей в одном из развлекательных парков Новосибирска. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что в мае после посещения заведения несколько несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Часть пострадавших детей госпитализировали.
«Отмечается, что возможной причиной происшествия является подача малолетним некачественных блюд», — говорится в сообщении ведомства.
В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уже организовали процессуальную проверку. Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину возбудить уголовное дело. Также Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах, которые установят во время первых следственных действий. После завершения расследования ему должны сообщить и о результатах уголовного дела.
Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.