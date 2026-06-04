В Новосибирске бизнесмен пойдёт под суд за махинации с предоплатой за тюльпаны на 5 млн рублей

По версии следствия, с марта 2024 года по март 2025 года бизнесмен принимал от граждан предоплату под предлогом выращивания, приобретения и поставки тюльпанов, а также луковиц растений. При этом исполнять взятые обязательства он изначально не намеревался, а полученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению.