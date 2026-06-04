Вечерняя погоня: в Черемхове 15-летний мотоциклист пытался уйти от сотрудников ДПС

IrkutskMedia, 4 июня. В ходе вечернего патрулирования сотрудники ДПС в Черемхове заметили мотоциклиста, который двигался с повышенной скоростью. Чтобы остановить нарушителя, пришлось устроить погоню.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 15-летний водитель мототранспорта отказался остановить средство передвижения после требований правоохранителей. Во время погони нарушитель создавал угрозу жизни окружающим, проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Когда школьника всё же удалось остановить, оказалось, что прав на вождение он не имеет. Мотоцикл приобрёл на собственные сбережения.
Подростка в результате нарушения поставят на профилактический учёт. За ненадлежащее исполнение обязанностей в адрес родителей направят протокол об административной ответственности. Транспорт же изъяли с места остановки нарушителя. Мотоцикл отправился на штрафстоянку.
В ведомстве напомнили, что за передачу транспорта лицу, не имеющему для управления прав, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее агентство рассказывало, что три иномарки столкнулись на Академическом мосту в Иркутске — один человек в больнице. Дорожный инцидент произошел 2 июня.