Жители Хабаровского края задержаны с двумя осетрами и 7,5 кг чёрной икры

Автомобиль без номеров 34-летнего жителя остановили у поселка Тыр. На заднем сидении обнаружили сумку с девятью пластиковыми контейнерами, в которых была черная икра. Еще шесть контейнеров хранились у водителя дома в холодильнике, в общей сложности у него изъято 7,5 кг черной икры. По словам задержанного, икру он нашел на берегу Амура.