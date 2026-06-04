Жители Хабаровского края задержаны с двумя осетрами и 7,5 кг чёрной икры

В Ульчском районе задержаны два местных жителя за незаконную добычу и хранение двух амурских осетров и 7,5 кг черной икры, биоресурсы изъяты вместе с автомобилями рыбаков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
64-летнего мужчину полицейские остановили на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре. В багажнике автомобиля находились два амурских осетра, которых, по словам водителя, ему подарил незнакомец на берегу Амура. Рыбу он собирался съесть.
Автомобиль без номеров 34-летнего жителя остановили у поселка Тыр. На заднем сидении обнаружили сумку с девятью пластиковыми контейнерами, в которых была черная икра. Еще шесть контейнеров хранились у водителя дома в холодильнике, в общей сложности у него изъято 7,5 кг черной икры. По словам задержанного, икру он нашел на берегу Амура.
— Возбуждены три уголовных дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов (ч.1 ст. 258.1 УК РФ). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Незаконно добытые биоресурсы и два автомобиля на которых перевозилась рыба и икра, изъяты, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, рыбаков в Хабаровском крае задержали с четырьмя живыми амурскими осетрами.