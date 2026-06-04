Бездомный перерезал горло и нанес 20 ножевых ранений бабушке в метро

Бездомному с психическими расстройствами, обвиняемому в жестоком убийстве пожилой женщины в поезде в Атланте, грозит высшая мера наказания.
25-летний Джон Элайдж Мэтьюз предстал перед федеральным судом по обвинению в тяжком преступлении против личности. Жертве, 66-летней женщине, были нанесены смертельные ножевые ранения в области шеи, а также еще около 20 ударов ножом.
Если вина Мэтьюза будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Ранее он также был обвинен в убийстве первой степени по делу, рассматриваемому в округе Фултон.
Прокурор США Теодор С. Герцберг заявил: «Маргарет Свон была любимой прабабушкой, и ее жизнь была оборвана в результате внезапного и бессмысленного акта жестокости».
Ранее также сообщалось, что в американском штате Айова при стрельбе погибли не менее семи человек.