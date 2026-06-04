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В Красноярском крае загорелись два дома из-за неисправной печи

За сутки в Красноярском крае потушили 19 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 19 пожаров. Восемь раз горел мусор.

Среди серьезных происшествий: утром 3 июня в поселке Мингуль Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа загорелись два жилых дома и надворные постройки. Огонь охватил 360 квадратных метров. На тушение выезжали 13 сотрудников МЧС на пяти машинах. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправная печь. Спасатели напоминают, что за исправностью печного оборудования нужно следить постоянно. Важно не допускать перекала печей и соприкосновения нагревающихся элементов с деревянными конструкциями строений.

Ночью 4 июня в садовом обществе «Авиатор» в селе Малая Еловка Емельяновского округа сгорела баня. Площадь возгорания составила 25 «квадратов». С огнем боролись десять пожарных с помощью двух единиц техники. Что именно стало причиной возгорания, пока выясняется.

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