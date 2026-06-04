Кондратьев сказал, почему атаковавшие Петербург дроны летели над водой

Массированную атаку дронов на Санкт‑Петербург отбили системы ПВО в ночь на 3 июня. В небе над Ленинградской областью было уничтожено 59 беспилотников ВСУ. Очевидцы отметили, что БПЛА противника летели очень низко. Эту тактику противника в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Любые модели дронов способны резко снижать свою высоту и лететь на очень низкой высоте, чтобы “спрятаться” от средств ПВО. Чем ниже летит дрон, тем хуже его видит радиолокационная станция средств ПВО и, соответственно, тем сложнее его сбить», — сказал эксперт.
Он уточнил, что дроны летят низко и над водой, и над землёй.
«Если раньше они летали на очень больших высотах, то сейчас им приходится прижиматься к земле, чтобы снизить заметность для средств противовоздушной обороны. О чём это говорит? О том, что наши средства противовоздушной обороны работают всё эффективнее. И у них не остаётся выбора, кроме как снижать высоту», — добавил Кондратьев.
Ранее, в эксклюзивном комментарии для aif.ru, заслуженный военный лётчик, генерал‑майор Владимир Попов раскрыл места запуска дронов на Ленинградскую область и Санкт‑Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Массированную атаку дронов на Санкт‑Петербург отбили системы ПВО в ночь на 3 июня. В небе над Ленинградской областью было уничтожено 59 беспилотников ВСУ. Очевидцы отметили, что БПЛА противника летели очень низко. Эту тактику противника в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Любые модели дронов способны резко снижать свою высоту и лететь на очень низкой высоте, чтобы “спрятаться” от средств ПВО. Чем ниже летит дрон, тем хуже его видит радиолокационная станция средств ПВО и, соответственно, тем сложнее его сбить», — сказал эксперт.
Он уточнил, что дроны летят низко и над водой, и над землёй.
«Если раньше они летали на очень больших высотах, то сейчас им приходится прижиматься к земле, чтобы снизить заметность для средств противовоздушной обороны. О чём это говорит? О том, что наши средства противовоздушной обороны работают всё эффективнее. И у них не остаётся выбора, кроме как снижать высоту», — добавил Кондратьев.
Ранее, в эксклюзивном комментарии для aif.ru, заслуженный военный лётчик, генерал‑майор Владимир Попов раскрыл места запуска дронов на Ленинградскую область и Санкт‑Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).