Кондратьев сказал, почему атаковавшие Петербург дроны летели над водой

«Если раньше они летали на очень больших высотах, то сейчас им приходится прижиматься к земле, чтобы снизить заметность для средств противовоздушной обороны. О чём это говорит? О том, что наши средства противовоздушной обороны работают всё эффективнее. И у них не остаётся выбора, кроме как снижать высоту», — добавил Кондратьев.