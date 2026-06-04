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Прокуратура Крыма открыла горячую линию для жителей Симферополя после атаки ВСУ

Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию для оказания помощи жителям Симферополя. Поводом стал удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нежилым объектам города. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал прокуратуры республики.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, атаке подверглись нежилые объекты в Симферополе. По данным главы Сергея Аксёнова, жертвами стали три человека, ещё семеро граждан пострадали.

«В Республике Крым прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара по объектам Симферополя, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Для оперативного приёма заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978) 053−62−08.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Сообщалось, что в результате атаки Вооружённых сил Украины по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, ещё семеро получили ранения. Глава региона пообещал семьям погибших и раненым всю необходимую помощь и поддержку. На месте трагедии сейчас работают экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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