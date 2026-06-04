Прокуратура Крыма открыла горячую линию для жителей Симферополя после атаки ВСУ

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Сообщалось, что в результате атаки Вооружённых сил Украины по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, ещё семеро получили ранения. Глава региона пообещал семьям погибших и раненым всю необходимую помощь и поддержку. На месте трагедии сейчас работают экстренные службы.