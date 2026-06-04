Иностранец вымогал деньги у главы фирмы и угрожал убийством рабочих в Приморье

Директор, испугавшись за жизнь и здоровье земляков, перевел деньги. Но, получив желаемое, злоумышленник потребовал еще одну тысячу юаней. Когда директор отказал, нападавший пришел в дом к родственнику начальника и избил его бытовым предметом по голове и телу, причинив легкий вред здоровью. Затем, приставив к шее потерпевшего неустановленный предмет, заставил его написать сообщение директору с требованием перевести оставшуюся сумму.