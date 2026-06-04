Экотропу «Малая медвежья» на Зюраткуле изуродовали нарушители на УАЗе

Три человека на УАЗе устроили настоящий погром на особо охраняемой природной территории. Они незаконно проникли в нацпарк «Зюраткуль», проехали по хребту и спустились на экотропу «Малая медвежья», сломав деревянный настил и уничтожив редкие растения. Нарушители уже установлены, сообщает пресс-служба нацпарка «Зюраткуль».
Инцидент произошел со стороны города Сатки. Нарушители заехали на территорию парка, преодолели хребет Зюраткуль и спустились вниз по экотропе, ведущей от поселка Зюраткуль на хребет. В результате их действий пострадала часть деревянного настила, который служит защитой для хрупкой почвы и редких растений, занесенных в Красную книгу.
Кроме того, автомобиль повредил почвенно-растительный слой с охраняемыми видами флоры. Специалистам еще предстоит оценить точный размер ущерба, нанесенного природе.
Благодаря оперативной работе сотрудников национального парка личности нарушителей уже установлены. На месте происшествия составлены протоколы об административных правонарушениях.
Деревянный настил здесь был проложен специально, чтобы минимизировать воздействие человека на хрупкую природу. Его повреждение может привести к эрозии почвы и гибели растений, которые восстанавливаются десятилетиями.
Администрация национального парка напоминает: на особо охраняемых природных территориях категорически запрещено движение любого механического транспорта — автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов.