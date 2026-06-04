Экотропу «Малая медвежья» на Зюраткуле изуродовали нарушители на УАЗе

Инцидент произошел со стороны города Сатки. Нарушители заехали на территорию парка, преодолели хребет Зюраткуль и спустились вниз по экотропе, ведущей от поселка Зюраткуль на хребет. В результате их действий пострадала часть деревянного настила, который служит защитой для хрупкой почвы и редких растений, занесенных в Красную книгу.