СК: Около 80 человек отправились в район исчезновения семьи Усольцевых

По данным правоохранителей, 28 сентября прошлого года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились с окраины упомянутого поселка в турпоход, двигаясь по направлению к скалам Кутурчинского Белогорья. Семья не вернулась, двое суток не выходила на связь, и 30 сентября сын Ирины обратился в полицию. Вскоре началась масштабная поисковая операция, которая оказалась безрезультатной. В середине октября погода испортилась, и поиски прекратились, хотя время от времени спасатели выполняли точечные задачи — исследовали пещеры или другие сложные участки местности по заявке правоохранительных органов.