СК: Около 80 человек отправились в район исчезновения семьи Усольцевых

Следственный комитет инициировал новый этап поисков супругов Усольцевых с дочерью, пропавших осенью 2025 года в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края.
Поиски связаны с расследованием уголовного дела, которое СК возбудил по факту исчезновения туристов.
По данным правоохранителей, 28 сентября прошлого года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились с окраины упомянутого поселка в турпоход, двигаясь по направлению к скалам Кутурчинского Белогорья. Семья не вернулась, двое суток не выходила на связь, и 30 сентября сын Ирины обратился в полицию. Вскоре началась масштабная поисковая операция, которая оказалась безрезультатной. В середине октября погода испортилась, и поиски прекратились, хотя время от времени спасатели выполняли точечные задачи — исследовали пещеры или другие сложные участки местности по заявке правоохранительных органов.
Сегодня СК проинформировал: «Организованы дополнительные поисковые мероприятия». В них участвуют спасатели, представители силовых ведомств, специалисты Госохотнадзора, добровольцы отряда «ЛизаАлерт», волонтеры. Задействованы беспилотники, транспорт высокой проходимости и техника криминалистов.
Определены участки поиска. Это главным образом пешие маршруты Белогорья. В поисках принимают участие около 80 человек.
Сыщики рассматривают две основные версии исчезновения Усольцевых. Речь идет о несчастном случае либо о преступлении против членов семьи.