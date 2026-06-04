В Красноярске у майнера арестовали внедорожник в счет долга за электричество

Производство по взысканию открыли в 2025 году. Должника уведомили и объяснили, что будет, если не расплатиться добровольно в срок. Но мужчина проигнорировал это. Тогда приставы заблокировали его банковские счета и выставили исполнительский сбор — 237 тысяч рублей. Однако денег со счетов не хватало, чтобы закрыть долг целиком.