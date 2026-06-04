Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске у майнера арестовали внедорожник в счет долга за электричество

В Красноярске арестовали внедорожник злостного неплательщика за электроэнергию.

Источник: Комсомольская правда

3 июня стало известно, что судебные приставы арестовали дорогой внедорожник жителя Красноярска, который задолжал за электричество около трех миллионов 400 тысяч рублей. Мужчина занимался майнингом.

Производство по взысканию открыли в 2025 году. Должника уведомили и объяснили, что будет, если не расплатиться добровольно в срок. Но мужчина проигнорировал это. Тогда приставы заблокировали его банковские счета и выставили исполнительский сбор — 237 тысяч рублей. Однако денег со счетов не хватало, чтобы закрыть долг целиком.

Пристав начал искать имущество и выяснил, что у должника есть автомобиль GWM TANK 2023 года выпуска. Мужчину не раз просили привезти машину для ареста, но он снова не отреагировал. За это его оштрафовали.

Во время рейда приставы нашли и арестовали не только внедорожник, но и майнинговое оборудование. Общая стоимость арестованного имущества составила почти пять с половиной миллионов рублей. Если мужчина не погасит долг полностью в назначенный срок, все это уйдет с молотка.