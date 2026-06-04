В Красноярске у майнера арестовали внедорожник в счет долга за электричество

3 июня стало известно, что судебные приставы арестовали дорогой внедорожник жителя Красноярска, который задолжал за электричество около трех миллионов 400 тысяч рублей. Мужчина занимался майнингом.
Производство по взысканию открыли в 2025 году. Должника уведомили и объяснили, что будет, если не расплатиться добровольно в срок. Но мужчина проигнорировал это. Тогда приставы заблокировали его банковские счета и выставили исполнительский сбор — 237 тысяч рублей. Однако денег со счетов не хватало, чтобы закрыть долг целиком.
Пристав начал искать имущество и выяснил, что у должника есть автомобиль GWM TANK 2023 года выпуска. Мужчину не раз просили привезти машину для ареста, но он снова не отреагировал. За это его оштрафовали.
Во время рейда приставы нашли и арестовали не только внедорожник, но и майнинговое оборудование. Общая стоимость арестованного имущества составила почти пять с половиной миллионов рублей. Если мужчина не погасит долг полностью в назначенный срок, все это уйдет с молотка.