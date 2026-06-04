Подросток на питбайке устроил ДТП в Ленинском районе

В ночь на четвёртое июня на улице Станционной, 16/1, произошло дорожно-транспортное происшествие. 14-летний юноша, управляя питбайком, ехал по четвёртому мосту в направлении улицы Станционной. В какой-то момент он столкнулся с временным пластиковым ограждением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
После переворота питбайк продолжил движение и въехал в автомобиль Volkswagen Polo, за рулём которого находился мужчина 1973 года рождения.
Подросток получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работали сотрудники дорожно-патрульной службы.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске за 4 дня поймали десятки питбайкеров-нарушителей.
Татьяна Картавых