Подросток на питбайке устроил ДТП в Ленинском районе

В ночь на четвёртое июня на улице Станционной, 16/1, произошло дорожно-транспортное происшествие. 14-летний юноша, управляя питбайком, ехал по четвёртому мосту в направлении улицы Станционной. В какой-то момент он столкнулся с временным пластиковым ограждением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.