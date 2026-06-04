Опасный трипс попал в Челябинскую область с партией узбекской кинзы

Партия зеленных культур из Узбекистана весом 21,8 тонны поступила в Челябинскую область. При проверке специалисты Россельхознадзора обнаружили в образцах кинзы живого западного цветочного трипса — опасного карантинного вредителя. Теперь продукцию отправят на обеззараживание, сообщает региональный Россельхознадзор.