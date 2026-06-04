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Опасный трипс попал в Челябинскую область с партией узбекской кинзы

Россельхознадзор выявил карантинный вредный организм.

Источник: 1obl.ru

Партия зеленных культур из Узбекистана весом 21,8 тонны поступила в Челябинскую область. При проверке специалисты Россельхознадзора обнаружили в образцах кинзы живого западного цветочного трипса — опасного карантинного вредителя. Теперь продукцию отправят на обеззараживание, сообщает региональный Россельхознадзор.

Груз прибыл в Челябинскую область из Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. На складе временного хранения в Челябинске специалисты отобрали пробы для фитосанитарной экспертизы.

В образцах кинзы обнаружили западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) в живом состоянии, что подтверждено соответствующим заключением. В отношении зараженной продукции составлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля и выдано предписание о принятии мер. Собственник принял решение провести обеззараживание 1,4 тонны кинзы.

Остальная продукция из этой партии признана безопасной — укроп (14 тонн), петрушка (5,7 тонны) и щавель (92 кг) будут доставлены жителям Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Новосибирска и Саратова.

Западный цветочный трипс — опасный карантинный вредитель, повреждающий более 250 видов растений, включая овощные, декоративные и цветочные культуры.