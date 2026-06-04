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Экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки

Бывший чиновник ЦРУ, у которого нашли более 300 золотых слитков, курировал секретную программу, связанную с АПЛ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший чиновник ЦРУ Дэвид Раш, в жилище которого нашли более 300 золотых слитков, выполнял задачи по координации действий с Пентагоном в рамках секретной программы, связанной с атомными подлодками. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной NBC со ссылкой на источники.

Согласно публикации, назначение на эту должность было инициировано высокопоставленными представителями американского военного ведомства.

Ранее агенты ФБР произвели задержание Раша, у которого было обнаружено золото на общую сумму свыше 40 миллионов долларов. В ходе обыска в его доме было найдено 303 золотых слитка весом примерно по одному килограмму каждый, а также наличные средства в размере 2 миллионов долларов и 35 дорогостоящих часов, преимущественно марки Rolex.

Как указано в судебных документах, бывший сотрудник ЦРУ перевез указанные ценности к себе домой непосредственно с места работы.

Ранее также сообщалось, что чиновника в Китае признали виновным в коррупции после того, как нашли у него дома 13,5 тонн золота, 23 тонны наличных и элитную недвижимость на общую сумму около $4,3 млрд.

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