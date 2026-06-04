В Омске мужчина размахивал ножом на детской площадке

В Омске на детской площадке одного из многоквартирных домов разгуливал мужчина с ножом. 2 июня вечером жители дома по улице Кирова сообщили об опасном человеке, разгуливающем с оружием. На место выехали сотрудники Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина с ножом гулял по двору и угрожал местным жителям. Росгвардейцы обезоружили омича и доставили в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливают. Никто не пострадал.
Ранее мы писали, как пьяный омич с ножом напал на фельдшера скорой помощи, приехавшего его спасать.