Знакомый Усольцевых рассказал, когда остановятся поиски семьи

Исчезновение Усольцевых рискует пополнить список нераскрытых дел, и семью так и не обнаружат, если следствие не переключит внимание на круг подозреваемых, которые могли совершить убийство семьи. Таким мнением в эксклюзивном интервью aif.ru поделился исследователь Валентин Дегтерёв.
Бизнесмен Сергей Усольцев вместе с женой и пятилетней дочкой пропали в тайге Красноярского края недалеко от поселка Кутурчин при загадочных обстоятельствах в конце сентября 2025 года. Несмотря на длительные и масштабные поиски, найти их не удалось. Дегтерёв не исключил, что семья могла стать жертвой мошенников и была убита во время встречи, на которой глава семьи пытался передать вымогателям крупную сумму денег.
Исследователь скептически оценил шансы обнаружить тела или вещи пропавших.
«Я практически на сто процентов уверен: останки не найдут. Новые поиски продлятся до осени, а с первым снегом все прекратят, дело отправят в архив, и там оно и останется. Если какие-то следы и были, их давно уничтожили животные и сама природа, либо те, кто совершил преступление, целенаправленно избавились от улик еще до начала поисковых работ», — заявил Дегтерёв.
Он полагает, что исполнители преступления могут быть связаны с поселком Кутурчин и даже там находиться.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Масштабные поиски Усольцевых должны возобновиться в июне.