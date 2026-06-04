Мать погибшего участника СВО стала жертвой коварной схемы: у нее украли 2 млн рублей

В Башкирии мошенники выманили у матери погибшего участника СВО почти два миллиона рублей. Подробности рассказали в МВД республики.
51-летней жительнице Белорецкого района с середины по конец мая звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками военкомата, ФСБ и Центрального банка и говорили, что женщине положены медаль и денежная выплата за заслуги погибшего сына.
Затем аферисты сменили тактику: убедили ее, что сбережения вот-вот похитят, а сама она рискует стать фигуранткой уголовного дела за переводы в пользу недружественных стран. Женщина сняла деньги со счетов и через банкомат в Магнитогорске перечислила их с помощью присланных кодов.
Сотрудники банков пытались ее остановить — проводили беседы и спрашивали о цели снятия крупной суммы. Женщина отвечала, что деньги нужны на ремонт дома, и о звонках не рассказывала.
Мошенники продолжили давить: сообщили, что на нее оформлен кредит на 10 миллионов рублей, и его нужно срочно погасить. Тут женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
МВД напоминает: сотрудники госорганов, банков и силовых структур никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета». Получив такой звонок, нужно прервать разговор и самостоятельно позвонить в ведомство по официальному номеру.