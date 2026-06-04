Мать погибшего участника СВО стала жертвой коварной схемы: у нее украли 2 млн рублей

Затем аферисты сменили тактику: убедили ее, что сбережения вот-вот похитят, а сама она рискует стать фигуранткой уголовного дела за переводы в пользу недружественных стран. Женщина сняла деньги со счетов и через банкомат в Магнитогорске перечислила их с помощью присланных кодов.