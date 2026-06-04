Крупный пожар в игровом парке произошел в Атырау

«В городе Атырау, в микрорайоне Авангард, по улице Тлендиева на территории игрового парка произошло возгорание деревянной комнаты страха и карусели», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, к моменту прибытия первых подразделений деревянная комната страха и карусель были полностью охвачены огнем. В ведомстве сообщили, что распространению пожара способствовало наличие большого количества горючих материалов.
«Спасатели, не допустив распространения огня на соседние строения, оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет», — заключили в министерстве.