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Крупный пожар в игровом парке произошел в Атырау

Атырау. 4 июня. КазТАГ — В Атырау на территории игрового парка в микрорайоне Авангард загорелись деревянная комната страха и карусель, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В городе Атырау, в микрорайоне Авангард, по улице Тлендиева на территории игрового парка произошло возгорание деревянной комнаты страха и карусели», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, к моменту прибытия первых подразделений деревянная комната страха и карусель были полностью охвачены огнем. В ведомстве сообщили, что распространению пожара способствовало наличие большого количества горючих материалов.

«Спасатели, не допустив распространения огня на соседние строения, оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет», — заключили в министерстве.

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