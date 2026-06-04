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Район исчезновения семьи под Красноярском закроют для посторонних

Зону поисков семьи Усольцевых, исчезнувших восемь месяцев назад в окрестностях села Кутурчин Красноярского края, временно закроют для посторонних.

Источник: "Российская газета"

Зону поисков семьи Усольцевых, исчезнувших восемь месяцев назад в окрестностях села Кутурчин Красноярского края, временно закроют для посторонних.

Территория будет оцеплена, пока продолжается очередной этап поиска, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В Следственном комитете 4 июня сообщили об очередном витке поисковой операции. В ней участвуют силовики, криминалисты, спасатели, волонтеры, охотники — около 80 человек.

Продолжение поисков инициировано в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после исчезновения семьи.

Следствие проверило несколько версий случившегося, включая побег из страны. Они не подтвердились. Сейчас главными остаются версии несчастного случая и преступления.