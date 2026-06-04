«Тольяттинский потрошитель» требовал миллион рублей за изъятые ФСИН вещи

У Рылькова при пересылке из СИЗО в колонию изъяли электробритву, будильник, кипятильник и часть одежды. Заключенный пожаловался, что в акт не внесли также 30 авторучек, тетради с записями по уголовному делу, письма, оплаченные конверты и марки на сумму 2 тысячи рублей. В итоге Рыльков обратился в суд Самарской области с требованием вернуть вещи, признать их изъятие незаконным и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.