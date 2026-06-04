В МВД перечислили основные предлоги мошенников для кражи личных данных

Помимо этого, в ведомстве отметили, что злоумышленники могут устроить мошенническую атаку, чтобы получить код из смс для авторизации в важных сервисах. Например, аферисты под видом сотрудников служб курьерской доставки или маркетплейсов могут предлагать доставить «заказанный товар» и для подтверждения даты и места доставки попросить продиктовать код из смс.