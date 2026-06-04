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В МВД перечислили основные предлоги мошенников для кражи личных данных

МВД: мошенники под предлогом замены ОМС воруют данные россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мошенники под предлогами продления договора связи, замены медицинского полиса или начисления социальных выплат воруют личные данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

«Спектр предлогов, используемых злоумышленниками для получения личных данных, достаточно широк. Это может быть продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки, установка домофона и другие», — сказали в пресс-службе.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что злоумышленники могут устроить мошенническую атаку, чтобы получить код из смс для авторизации в важных сервисах. Например, аферисты под видом сотрудников служб курьерской доставки или маркетплейсов могут предлагать доставить «заказанный товар» и для подтверждения даты и места доставки попросить продиктовать код из смс.