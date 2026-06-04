Зону поисков Усольцевых в Кутурчине сделают закрытой для посторонних

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по розыску семьи Усольцевых. К поискам привлекают спасательные службы, силовые ведомства, специалистов Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтёров. Всего в работах задействуют около 80 человек. Для обследования территории используют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику. Криминалисты также определили участки для пеших маршрутов в направлении Кутурчинского Белогорья, где семья пропала осенью 2025 года.