Рой над Невой: расплата за атаку Петербурга заставила Киев содрогнуться

«Если мы говорим про сборку дронов, то в связи с тем, что наши вооружённые силы очень эффективно уничтожают заводы по производству беспилотников как в центре самого Киева, так и во всех городах, регионах Украины, предприятия перенесли на территорию стран Евросоюза. В частности, “Лютые” делают на заводе в Польше. Об этом есть официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации, где указаны конкретные адреса заводов, где производятся эти дроны и, соответственно, комплектующие к ним. Помимо стран Евросоюза и стран НАТО, там ещё есть и Турция. Поэтому мы говорим о том, что становится всё тяжелее контролировать популяцию, потому что она производится в странах НАТО», — объяснил Кондратьев.