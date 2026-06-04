Рой над Невой: расплата за атаку Петербурга заставила Киев содрогнуться

Массированную атаку дронов на Санкт‑Петербург отбили системы ПВО в ночь на 3 июня. В небе над Ленинградской областью было уничтожено 59 беспилотников ВСУ. Такое количество дронов говорит о целенаправленной попытке киевского режима омрачить проведение Петербургского международного экономического форума. Очевидцы отметили, что БПЛА противника летели очень низко, буквально стелясь над землёй и водной гладью. Эту тактику противника в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Почему дроны меняют высоту.
То, что наблюдали жители Ленинградской области, — не технический сбой и не случайность, а новая тактика ВСУ, пытающихся спрятать свои дроны от российской противовоздушной обороны. Если раньше беспилотники противника шли к целям на эшелонах, недоступных для стрелкового оружия, то сейчас они действуют наоборот, прорываясь на низких высотах.
«Любые модели дронов способны резко снижать свою высоту и лететь на очень низкой высоте, чтобы “спрятаться” от средств ПВО. Чем ниже летит дрон, тем хуже его видит радиолокационная станция средств ПВО и, соответственно, тем сложнее его сбить», — сказал эксперт.
Он уточнил, что дроны летят низко и над водой, и над землёй. Маршруты через акватории Финского залива и Ладожского озера выбраны неслучайно: водная поверхность создаёт дополнительные помехи для радиолокационных станций, а отсутствие населённых пунктов на пути снижает вероятность визуального обнаружения. Однако, как показала ночная боевая работа, даже такие ухищрения не спасают «москитный рой» от перехвата.
«Если раньше они летали на очень больших высотах, то сейчас им приходится прижиматься к земле, чтобы снизить заметность для средств противовоздушной обороны. О чём это говорит? О том, что наши средства противовоздушной обороны работают всё эффективнее. И у них не остаётся выбора, кроме как снижать высоту», — добавил Кондратьев.
Это принципиально важный момент. Смена высотного эшелона — не признак силы ВСУ, а свидетельство их слабости. Противник загнан в узкий коридор возможностей, где каждый манёвр просчитывается и пресекается.
Deep strike: какие модели атаковали северную столицу.
Где были собраны эти беспилотники, раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, речь идёт о высокотехнологичных системах, разработанных по классификации НАТО.
«Это были модели беспилотников самолётного типа дальнего радиуса действия, или, как их классифицируют страны НАТО, deep strike, которые могут летать на таких низких высотах. И это не только модели с двигателями внутреннего сгорания, такие как Ан‑196, “Лютый”, FP‑2, — это уже могут быть и реактивные дроны, которые уже были замечены при атаках на Московскую область», — рассказал он.
Противник делает ставку на скоростные малозаметные цели, стремясь перегрузить эшелонированную оборону количеством и разбросом траекторий. Однако и этот расчёт не сработал: 59 уничтоженных целей — это результат слаженной работы расчётов, которые засекли и сопроводили каждую машину, несмотря на все попытки спрятаться в складках местности.
Польский след и турецкий транзит: откуда берутся дроны.
Эксперт Кондратьев отметил, что производство дронов перенесено с территории Украины в страны‑партнёры после серии сокрушительных ударов ВС РФ по цехам и конструкторским бюро, расположенным в украинских городах.
«Если мы говорим про сборку дронов, то в связи с тем, что наши вооружённые силы очень эффективно уничтожают заводы по производству беспилотников как в центре самого Киева, так и во всех городах, регионах Украины, предприятия перенесли на территорию стран Евросоюза. В частности, “Лютые” делают на заводе в Польше. Об этом есть официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации, где указаны конкретные адреса заводов, где производятся эти дроны и, соответственно, комплектующие к ним. Помимо стран Евросоюза и стран НАТО, там ещё есть и Турция. Поэтому мы говорим о том, что становится всё тяжелее контролировать популяцию, потому что она производится в странах НАТО», — объяснил Кондратьев.
Это признание выводит проблему на принципиально иной уровень. Террористические атаки на Санкт‑Петербург готовятся не в подпольных цехах под Харьковом, а на полноценных заводах в Польше, с ведома и при покровительстве официальных властей Евросоюза.
Три тысячи километров до цели: коридоры из Прибалтики.
Собеседник издания обратил внимание на то, что новые дроны увеличивают дальность полёта. Если раньше угроза исходила преимущественно от приграничных районов, то теперь зона поражения расширяется в геометрической прогрессии, а для атаки могут использоваться воздушные коридоры третьих стран.
«Важно понимать, что, как показывает практика, защищать страну приходится уже не только в приграничных районах, на территории Украины. Дальность действия дронов уже доходит в экспериментальных образцах до 3 000 км. Кроме того, они могут залетать с территории не только Украины, но и, соответственно, со стороны стран Прибалтики, которые дают коридоры для дронов. То есть нужны строгие эшелоны не только вокруг границы с Украиной, но и границ других стран», — подытожил Кондратьев.