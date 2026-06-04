Пытавшегося изнасиловать японку морпеха США обязали выплатить $41 тыс

Инцидент произошел в 2024 году: 23-летний американский военнослужащий попытался изнасиловать местную девушку. По данным следствия, во время нападения морпех душил потерпевшую. В марте 2026 года высший суд в городе Наха на острове Окинава подтвердил вердикт суда более низкой инстанции, который, в свою очередь, приговорил военнослужащего к 7 годам лишения свободы.