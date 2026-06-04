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Пытавшегося изнасиловать японку морпеха США обязали выплатить $41 тыс

Таким образом окружной суд удовлетворил иск со стороны пострадавшей к уже осужденному военнослужащему, отметило агентство Kyodo.

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Морской пехотинец США, который ранее был приговорен в Японии к 7 годам тюрьмы за попытку изнасилования местной девушки, будет обязан также выплатить ей 6,6 млн иен (около $41,2 тыс. по текущему курсу) в качестве компенсации морального и физического ущерба. Такое постановление выдал окружной суд южной японской префектуры Окинава.

Таким образом, как отмечает агентство Kyodo, окружной суд удовлетворил иск со стороны пострадавшей к уже осужденному морпеху.

Инцидент произошел в 2024 году: 23-летний американский военнослужащий попытался изнасиловать местную девушку. По данным следствия, во время нападения морпех душил потерпевшую. В марте 2026 года высший суд в городе Наха на острове Окинава подтвердил вердикт суда более низкой инстанции, который, в свою очередь, приговорил военнослужащего к 7 годам лишения свободы.

На Окинаве, самом южном из крупных японских островов, сосредоточено более 70% площади всех объектов Вооруженных сил США в стране, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена. Американские военные периодически совершают преступления, в том числе сексуального характера, вызывающие возмущение местных жителей.

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