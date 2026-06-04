В Хмельницком дети вышли на пикет у ТЦК из-за задержания тренера

Ранее на Украине сотрудники ТЦК избили 61-летнего ветерана войны в Афганистане, майора в отставке Руслана Фараона. По словам дочери пострадавшего, мужчину остановили на велосипеде, увезли в автомобиле, избили сначала в машине, а затем в военкомате. У ветерана диагностировали перелом четырёх рёбер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и следы удушения. В ТЦК его высмеивали как «русского агента» за участие в афганской войне.