В Красноярске таксист помогал легализоваться незаконным мигрантам за деньги

В Красноярске перед судом предстанет 57-летний таксист, который зарабатывал на нелегальной помощи иностранцам. Подробностями поделились 4 июня в прокуратуре Красноярского края.
С 2023 года мужчина возил пассажиров, среди них часто были приезжие. Он заинтересовался, как те оформляют пребывание в России, а потом решил подрабатывать на помощи в этом. Доходы у него были нестабильные.
По версии следствия, таксист изучил информацию в интернете, скачал образцы бумаг и стал предлагать иностранным пассажирам услуги по продлению срока пребывания в России. Желающие нашлись быстро. Весной 2024 года ему начали звонить граждане Кыргызстана. Мужчина встречался с ними, брал копии паспортов и деньги за услугу. Сначала получил десять тысяч рублей, а потом установил расценки: по пять тысяч с человека.
В миграционные органы он отправлял документы, где говорилось, что иностранцы будут помогать ему с ремонтом жилья, хозяйственными и другими делами. Однако никакого ремонта на самом деле не было, и работников он не нанимал. Зато у приезжих появлялось законное основание остаться в России. За несколько недель таксист оформил бумаги для десяти граждан Кыргызстана.
На допросе мужчина признался, что эти люди у него не работали и не жили. Прокуратура утвердила обвинение в организации незаконного пребывания иностранцев в стране. Таксисту грозит от двух до пяти лет тюрьмы. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Красноярска.