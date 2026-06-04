В Красноярске таксист помогал легализоваться незаконным мигрантам за деньги

В миграционные органы он отправлял документы, где говорилось, что иностранцы будут помогать ему с ремонтом жилья, хозяйственными и другими делами. Однако никакого ремонта на самом деле не было, и работников он не нанимал. Зато у приезжих появлялось законное основание остаться в России. За несколько недель таксист оформил бумаги для десяти граждан Кыргызстана.