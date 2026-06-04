Россельхознадзор расследует факт продажи в Челябинской области рыбы с мышьяком

«В пробе выявлено присутствие токсичных элементов: установлено превышение мышьяка (в концентрации 1,087 мг/кг при нормативном значении не более 1 мг/кг), свинца (в концентрации 1,169 мг/кг при нормативном значении не более 1 мг/кг)», — говорится в комментарии ведомства.