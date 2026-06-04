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Россельхознадзор расследует факт продажи в Челябинской области рыбы с мышьяком

Кроме того, в таких случаях предписывается организовать сбор остатков продукции для ее последующей утилизации.

Источник: АН «Доступ»

Россельхознадзор расследует факт продажи в Челябинской области опасной рыбы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Еще в мае инспектором Уральского межрегионального управления Россельхознадзора была отобрана проба мороженого речного сига производителя из Магнитогорска.

«В пробе выявлено присутствие токсичных элементов: установлено превышение мышьяка (в концентрации 1,087 мг/кг при нормативном значении не более 1 мг/кг), свинца (в концентрации 1,169 мг/кг при нормативном значении не более 1 мг/кг)», — говорится в комментарии ведомства.

Информация о продукции, не отвечающей обязательным требованиям безопасности технических регламентов, внесена в систему раннего оповещения ФГИС «Сирано». На остаток рыбы, находящейся на складе предприятия, «наложен запрет движения».

Так как с момента отбора проб до момента аннулирования записи часть потенциально опасной продукции могла быть реализована, производитель обязан отозвать из обращения остаток, прекратить ее дальнейшую реализацию.

Кроме того, в таких случаях предписывается организовать сбор остатков продукции для ее последующей утилизации. До 8 июня производитель обязан предоставить информацию о проведенных мероприятиях.