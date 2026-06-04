Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в трёх районах Ростовской области

Речь идёт о Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.
Ранее прокуратура Республики Крым организовала горячую линию для оказания помощи жителям Симферополя. Напомним, в результате атаки Вооружённых сил Украины по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, ещё семеро получили ранения. Глава региона пообещал семьям погибших и раненым всю необходимую помощь и поддержку. На месте трагедии сейчас работают экстренные службы.
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