ТАСС: Зону поисков Усольцевых в Красноярском крае закроют для посторонних

1 июня исследователь Валентин Дегтерев высказался, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева, главы семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, может быть ложным следом, оставленным теми, кто причастен к исчезновению туристов. Он отметил, что гора Алат, где был зафиксирован сигнал, находится далеко от основных туристических троп.