ТАСС: Зону поисков Усольцевых в Красноярском крае закроют для посторонних

Зону поисков семьи Усольцевых, которая пропала в горной тайге Красноярского края осенью 2025 года, оцепят при возобновлении оперативных мероприятий. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в правоохранительных органах.
— Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий, — приводит ТАСС сообщение правоохранительных органов.
1 июня исследователь Валентин Дегтерев высказался, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева, главы семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, может быть ложным следом, оставленным теми, кто причастен к исчезновению туристов. Он отметил, что гора Алат, где был зафиксирован сигнал, находится далеко от основных туристических троп.
Ранее специалисты в студии программы «Пусть говорят» сообщили, что тела семьи могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть криминальные — вплоть до полного избавления от останков погибших.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас имеются.