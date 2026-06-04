РИА Новости: На месте, где идет поиск семьи Усольцевых, установили блокпост

На месте возобновленных под Красноярском поисков семьи Усольцевых установили блокпост. Об этом РИА Новости рассказали в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«На месте поисков пропавшей семьи установлен блокпост для ограничения доступа», — уточнили в ведомстве, добавив, что посторонних в этот район не пускают.
Ранее сообщалось, что 4 июня следователи возобновили масштабные поиски Усольцевых. Всего в мероприятии задействованы около 80 человек: силовики, криминалисты, спасатели, волонтеры и охотники.
Операция инициирована в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после исчезновения семьи.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с маленькой дочкой Ариной пропали в конце сентября 2025 года, отправившись в короткий поход под Красноярском. Их поиски продлились до установления сплошного снежного покрова.
За это время следователи проверили несколько версий случившегося, включая побег Усольцевых из страны. Последняя не подтвердилась. Так что основными по-прежнему являются несчастный случай и преступление.