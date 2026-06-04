Полицейские задержали курьера, похитившего у пенсионеров более 45 млн рублей

Ранее в Архангельской области 75-летняя пенсионерка отдала курьерам мошенников более 6 миллионов рублей после звонков якобы из «поликлиники» и от лиц, представлявшихся силовиками. Деньги передавались через двух курьеров: сначала 73-летнюю жительницу Архангельска, а затем 24-летнего иностранца, которого задержали в аэропорту Архангельска при попытке улететь в Петербург. Средства вернули хозяйке. На приезжего завели уголовное дело. Он не первый раз «подрабатывает» курьером, предстоит вычислить его предыдущих жертв.