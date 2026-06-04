Житель Черемхово лишился 90 тысяч при поиске работы

В полицию Черемхово обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о вакансии разнорабочего в крупной компании, перешёл по ссылке в мессенджер и начал переписку с «представителем». Для оформления на работу аферисты попросили паспортные данные, СНИЛС, ИНН и номер банковской карты, а затем прислали ссылку на «приложение компании», которое само установилось на телефон. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.