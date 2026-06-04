Двух руководителей омского сельхозпредприятия осудили за преднамеренное банкротство

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Омский суд оштрафовал основателя сельскохозяйственного предприятия и директора компании за преднамеренное банкротство и отчуждение имущества на сумму более 181 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба омских судов.
«Приговором районного суда, с учетом определения Омского областного суда, действия подсудимых квалифицированы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство — прим. ТАСС), каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Суд установил, что 51-летний основатель компании и 45-летний бывший директор предприняли действия по преднамеренному банкротству предприятия. Они выразились в безвозмездном отчуждении имущества из активов должника на сумму более 181 млн рублей, что привело к неспособности ООО «АФ Омская» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, включая налоговые службы, кредитную организацию и контрагентов.