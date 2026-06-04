Двух руководителей омского сельхозпредприятия осудили за преднамеренное банкротство

Суд установил, что 51-летний основатель компании и 45-летний бывший директор предприняли действия по преднамеренному банкротству предприятия. Они выразились в безвозмездном отчуждении имущества из активов должника на сумму более 181 млн рублей, что привело к неспособности ООО «АФ Омская» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, включая налоговые службы, кредитную организацию и контрагентов.