СК считает несчастный случай основной версией пропажи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Несчастный случай — основная версия того, что могло произойти с семьей Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. 4 июня СК РФ организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, волонтеров. В поисках участвуют около 80 человек.
«Основная версия [случившегося с Усольцевыми] — несчастный случай», — сообщили в ведомстве.