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СК считает несчастный случай основной версией пропажи Усольцевых

Семья пропала в сентябре 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Несчастный случай — основная версия того, что могло произойти с семьей Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. 4 июня СК РФ организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, волонтеров. В поисках участвуют около 80 человек.

«Основная версия [случившегося с Усольцевыми] — несчастный случай», — сообщили в ведомстве.