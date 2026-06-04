СК считает несчастный случай основной версией пропажи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Несчастный случай — основная версия того, что могло произойти с семьей Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.