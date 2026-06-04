Самарский ВООПИиК призвал Фонд капремонта остановить незаконные работы на историческом объекте

В ВООПИиК добавили, что попытка оштукатурить керамику предпринималась еще в 2000-х, но тогда работы остановили. В конце 2010-х замазали и покрасили плитку на первом этаже, а в ходе нынешнего капремонта в мае-июне 2026 года раствор нанесли на весь оставшийся фасад трехэтажного дома.