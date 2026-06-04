Полиция задержала предполагаемого участника мошеннической схемы на 45 млн рублей

По данным следствия, в апреле 2026 года злоумышленники связывались с потерпевшими через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали их, что сбережения находятся под угрозой хищения. Под этим предлогом пенсионеров заставили снять накопления и передать деньги курьеру.