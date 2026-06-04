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Полиция задержала предполагаемого участника мошеннической схемы на 45 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве предполагаемого участника мошеннической схемы, в результате которой двое жителей Камчатки лишились более 45 млн рублей.

Сотрудники полиции задержали в Москве предполагаемого участника мошеннической схемы, в результате которой двое жителей Камчатки лишились более 45 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

По данным следствия, в апреле 2026 года злоумышленники связывались с потерпевшими через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали их, что сбережения находятся под угрозой хищения. Под этим предлогом пенсионеров заставили снять накопления и передать деньги курьеру.

Как считают следователи, задержанный получал наличные от местного курьера, после чего перевозил их в Москву для дальнейшей передачи другим участникам группы. После получения денег он покинул территорию Камчатского края.

Общий ущерб по двум эпизодам превысил 45 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следователи продолжают устанавливать других возможных участников преступной схемы и проверяют их причастность к дополнительным эпизодам.

В полиции также напомнили, что ранее, 14 апреля, в аэропорту Петропавловска-Камчатского был задержан первый курьер. В настоящее время он находится под стражей.

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