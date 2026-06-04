Иркутян предупредили о схеме мошенничества с праздничными выплатами

Жителей Иркутской области предупредили о схеме мошенничества с праздничными выплатами. Об этом сообщили в региональном МВД.
В мессенджерах и по электронной почте рассылаются сообщения якобы от госструктур о предложении получить праздничные выплаты ко Дню России. Злоумышленники маскируют ссылки под портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат».
Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на сомнительных сайтах и проверять информацию только в официальных источниках.
Добавим, что День России отмечается 12 июня. В этом году в связи с праздником будет три выходных подряд.