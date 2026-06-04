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Зону поисков семьи Усольцевых закроют для посторонних

СКР возобновил поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в сентябре 2025 года. Зона поисков будет оцеплена, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

СКР возобновил поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в сентябре 2025 года. Зона поисков будет оцеплена, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий», — заявили в правоохранительных органах. Когда возобновят поиски, не уточняется.

Семейная пара Усольцевых вместе с пятилетней дочерью 28 сентября ушли в поход в урочище «Буратинка». Вскоре семья перестала выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка нашли их автомобиль. Активную фазу поисков завершили 12 октября. Повторные поиски проводились в январе и мае. СКР исключил версии о побеге или похищении семьи.