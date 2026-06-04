Экс-футболист Кудряшов перенес операцию после аварии на Кутузовском проспекте

Хирурги успешно прооперировали бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова, который попал в ДТП на столичном Кутузовском проспекте. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила представитель спортсмена Елена Болотова.
Днем ранее мотоцикл футболиста столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии Кудряшов получил травму левого предплечья, из-за чего его госпитализировали врачи.
— Все хорошо, он уже дома, — цитирует заявление ТАСС.
В тот же день на Фрунзенской набережной в Москве произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии мотоциклиста также госпитализировали.
Кроме того, 2 мая женщина за рулем белого Rolls-Royce Spectre стоимостью около 50 миллионов рублей попала в аварию на Ленинградском шоссе. Вторым участником ДТП стала машина такси.