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Экс-футболист Кудряшов перенес операцию после аварии на Кутузовском проспекте

Хирурги успешно прооперировали бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова, который попал в ДТП на столичном Кутузовском проспекте. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила представитель спортсмена Елена Болотова.

Хирурги успешно прооперировали бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова, который попал в ДТП на столичном Кутузовском проспекте. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила представитель спортсмена Елена Болотова.

Днем ранее мотоцикл футболиста столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии Кудряшов получил травму левого предплечья, из-за чего его госпитализировали врачи.

— Все хорошо, он уже дома, — цитирует заявление ТАСС.

В тот же день на Фрунзенской набережной в Москве произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии мотоциклиста также госпитализировали.

Кроме того, 2 мая женщина за рулем белого Rolls-Royce Spectre стоимостью около 50 миллионов рублей попала в аварию на Ленинградском шоссе. Вторым участником ДТП стала машина такси.