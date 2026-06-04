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В Севастополе поймали шпиона, передававшего Киеву сведения о ВС России

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Севастополя, передавшего украинским спецслужбам данные о российских военных.

Источник: © РИА Новости

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, 1963 года рождения, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа», — говорится в заявлении.

Злоумышленник по заданию СБУ передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих и планировал следить за машинами членов их семей. Он подтвердил свою вербовку через WhatsApp и раскрыл используемые каналы связи.

Фигуранта арестовали, ему грозит пожизненный срок.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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