В Севастополе поймали шпиона, передававшего Киеву сведения о ВС России

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, 1963 года рождения, подозреваемого в госизмене в форме шпионажа», — говорится в заявлении.
Злоумышленник по заданию СБУ передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих и планировал следить за машинами членов их семей. Он подтвердил свою вербовку через WhatsApp и раскрыл используемые каналы связи.
Фигуранта арестовали, ему грозит пожизненный срок.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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