Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Лыскове

Вчера, 3 июня, около 20:45 на улице Мичурина в Лыскове случилось ДТП. 21-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу. В результате 28-летний водитель мотоцикла врезался в легковушку и получил травмы — его доставили в больницу на карете скорой помощи.