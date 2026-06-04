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Жителя Севастополя задержали за передачу СБУ сведений о российских военных

Силовики задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о российских военнослужащих. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Силовики задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о российских военнослужащих. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По данным службы, мужчину привлек к конфиденциальному сотрудничеству сотрудник СБУ. Как утверждают в ведомстве, по его указанию он передал украинским спецслужбам информацию о военнослужащих Минобороны России, а также намеревался вести визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей.

— Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя 1963 г. р., подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа, — передает ТАСС.

Ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.

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