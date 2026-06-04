Жителя Севастополя задержали за передачу СБУ сведений о российских военных

По данным службы, мужчину привлек к конфиденциальному сотрудничеству сотрудник СБУ. Как утверждают в ведомстве, по его указанию он передал украинским спецслужбам информацию о военнослужащих Минобороны России, а также намеревался вести визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей.
— Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя 1963 г. р., подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа, — передает ТАСС.
Ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.
До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.