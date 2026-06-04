В Индии мужчина погиб в лесу после встречи с тигром

Садху Наик отправился в джунгли утром в воскресенье. По словам родственников, он собирал листья и растительность, которые обычно используют как корм для домашнего скота. К вечеру он не вернулся, и в деревне начали поиски. Утром в понедельник местные жители нашли в лесу останки. Позже полиция подтвердила, что погибший — Садху Наик.