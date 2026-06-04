Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани водитель Kia Rio едва не сбил пешеходов на «красный»

В столице Татарстана привлекли к ответственности водителя, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и чуть не наехал на людей на пешеходном переходе.

Источник: Аргументы и факты

Опасный манёвр, снятый на видео, вызвал широкий резонанс в соцсетях и заинтересовал Госавтоинспекцию.

Инцидент произошёл 1 июня 2026 года на улице Закиева. Автомобиль Kia Rio на высокой скорости проскочил на красный свет, когда по «зебре» уже шли пешеходы. Момент нарушения попал на камеру очевидца, и ролик быстро разлетелся по интернет-пабликам.

Сотрудники Госавтоинспекции изучили запись и установили личность водителя. Им оказался местный житель 2000 года рождения. Как выяснилось в ходе проверки, это не первое подобное нарушение за рулём.

В отношении молодого человека составили административный протокол за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора в течение года. Теперь материалы дела направлены в суд, где будет определена мера наказания. Водителю грозит существенный штраф или лишение прав, учитывая рецидив и реальную опасность, созданную для жизни людей.