В Казани водитель Kia Rio едва не сбил пешеходов на «красный»

В отношении молодого человека составили административный протокол за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора в течение года. Теперь материалы дела направлены в суд, где будет определена мера наказания. Водителю грозит существенный штраф или лишение прав, учитывая рецидив и реальную опасность, созданную для жизни людей.