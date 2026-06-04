В Казани водитель Kia Rio едва не сбил пешеходов на «красный»

Опасный манёвр, снятый на видео, вызвал широкий резонанс в соцсетях и заинтересовал Госавтоинспекцию.
Инцидент произошёл 1 июня 2026 года на улице Закиева. Автомобиль Kia Rio на высокой скорости проскочил на красный свет, когда по «зебре» уже шли пешеходы. Момент нарушения попал на камеру очевидца, и ролик быстро разлетелся по интернет-пабликам.
Сотрудники Госавтоинспекции изучили запись и установили личность водителя. Им оказался местный житель 2000 года рождения. Как выяснилось в ходе проверки, это не первое подобное нарушение за рулём.
В отношении молодого человека составили административный протокол за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора в течение года. Теперь материалы дела направлены в суд, где будет определена мера наказания. Водителю грозит существенный штраф или лишение прав, учитывая рецидив и реальную опасность, созданную для жизни людей.