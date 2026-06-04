В США двух исследователей обвинили в контрабанде вируса оспы обезьян

Оспа обезьян долгое время считалась редким инфекционным заболеванием. Вирус впервые выделили в 1958 году. Раньше большинство случаев фиксировали в Африке, чаще всего среди подростков младше 16 лет. Крупнейшая вспышка за пределами континента прошла в 2022—2023 годах, тогда случаи выявили во многих странах. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США заразились более 30 000 человек, 42 человека умерли. В России в июле 2022 года зафиксировали один случай заражения у человека, который прибыл из Португалии. По данным Роспотребнадзора, пациента изолировали, болезнь протекала в лёгкой форме, угрозы жизни не было.