В Минске директор фирмы угрожал убийством пасынку и может сесть на три года

У 51-летнего минчанина произошел конфликт с 17-летний пасынком, который проигнорировал просьбу об уборке в своей комнате. Разозлившись, житель Минска сбросил на пол с подоконника и стола вещи несовершеннолетнего. На шум в комнату пришла жена обвиняемого и вступилась за сына.