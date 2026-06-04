В Минске директор фирмы угрожал убийством пасынку и может сесть на три года. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Советского района.
У 51-летнего минчанина произошел конфликт с 17-летний пасынком, который проигнорировал просьбу об уборке в своей комнате. Разозлившись, житель Минска сбросил на пол с подоконника и стола вещи несовершеннолетнего. На шум в комнату пришла жена обвиняемого и вступилась за сына.
Однако это еще больше разозлило фигуранта. Из кухонного шкафчика он достал нож и направил его в сторону пасынка, угрожая убийством. Между ними встала мать подростка и сказала сыну вызывать милицию.
Минчанин взял нож и ушел из квартиры, не дожидаясь приезда наряда милиции. На протяжении нескольких дней его не было дома. По заявлению пасынка на мужчину завели уголовное дело.
По словам заместителя прокурора Советского района Дмитрия Клебанова, обвиняемые является директором частной компании. Ему было предъявлено обвинение в угрозе убийством по статье 186 Уголовного кодекса. По названной статье предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Вину минчанин не признал.
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