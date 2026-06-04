Силы ПВО за ночь сбили 272 дрона ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 272 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Минобороны страны.
Атаке со стороны украинской армии подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области. Кроме того, дроны были уничтожены над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.
Утром 3 июня беспилотники ВСУ также ударили по автобусу «Москва — Симферополь». По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.
Помимо этого, в тот же день машинист автокрана компании «Брянскэнерго» погиб при атаке украинской армии по Почепу. Еще один сотрудник предприятия получил значительные травмы.