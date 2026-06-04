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Жителей прибрежных зон в Славянском районе просят следить за состоянием почвы

В Славянском районе Кубани фиксируют переливы на участках дамбы.

Источник: Комсомольская правда

В Славянском районе Краснодарского края сохраняется крайне напряженная гидрологическая обстановка. На реках Кубань и Протока зафиксирован подъем уровня воды, приведший к переливам на отдельных участках защитных дамб. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский.

В районе развернута спасательная операция. В ликвидации угрозы задействованы аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, специалисты «Кубань-Спас», муниципальные аварийные службы, сотрудники местных администраций и добровольцы. На опасных участках ведутся непрерывные работы по укреплению насыпей и устранению протечек.

Из некоторых населенных пунктов района уже частично эвакуировали жителей. Для приема людей подготовили пункты временного размещения, а также зарезервировали автотранспорт на случай необходимости вывоза населения.

Синяговский призвал жителей домов, расположенных вблизи русел Кубани и Протоки, соблюдать предельную осторожность и контролировать ситуацию вокруг своих жилищ. Необходимо внимательно следить за появлением грунтовых вод в подвалах и признаками просачивания влаги через почву.

«При обнаружении любых признаков опасности — в том числе фонтанчиков с грязной водой у подножия дамб обвалования, незамедлительно звоните по единому номеру 112», — написал Роман Синяговский в «Максе».

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