Жителей прибрежных зон в Славянском районе просят следить за состоянием почвы

В Славянском районе Краснодарского края сохраняется крайне напряженная гидрологическая обстановка. На реках Кубань и Протока зафиксирован подъем уровня воды, приведший к переливам на отдельных участках защитных дамб. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский.
В районе развернута спасательная операция. В ликвидации угрозы задействованы аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, специалисты «Кубань-Спас», муниципальные аварийные службы, сотрудники местных администраций и добровольцы. На опасных участках ведутся непрерывные работы по укреплению насыпей и устранению протечек.
Из некоторых населенных пунктов района уже частично эвакуировали жителей. Для приема людей подготовили пункты временного размещения, а также зарезервировали автотранспорт на случай необходимости вывоза населения.
Синяговский призвал жителей домов, расположенных вблизи русел Кубани и Протоки, соблюдать предельную осторожность и контролировать ситуацию вокруг своих жилищ. Необходимо внимательно следить за появлением грунтовых вод в подвалах и признаками просачивания влаги через почву.
«При обнаружении любых признаков опасности — в том числе фонтанчиков с грязной водой у подножия дамб обвалования, незамедлительно звоните по единому номеру 112», — написал Роман Синяговский в «Максе».