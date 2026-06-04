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Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области 4 июня

Местные жители получили уведомление о действии режима безопасности в связи с беспилотниками в 02:35.

В Нижегородской области в ночь с 3 на 4 июня вновь был введен режим беспилотникой опасности. Соответствующую информацию распространило Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

Местные жители получили уведомление о действии режима безопасности в связи с беспилотниками в 02:35. Отмена данного режима произошла в 07:18 минут.

Жителей Нижегородской области настоятельно попросили проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности в случае обнаружения фрагментов беспилотных летательных аппаратов, категорически запрещая приближаться к ним.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения для самолетов 4 июня.

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