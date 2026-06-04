Режим беспилотной опасности вводили в Нижегородской области 4 июня

В Нижегородской области в ночь с 3 на 4 июня вновь был введен режим беспилотникой опасности. Соответствующую информацию распространило Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
Местные жители получили уведомление о действии режима безопасности в связи с беспилотниками в 02:35. Отмена данного режима произошла в 07:18 минут.
Жителей Нижегородской области настоятельно попросили проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности в случае обнаружения фрагментов беспилотных летательных аппаратов, категорически запрещая приближаться к ним.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения для самолетов 4 июня.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше